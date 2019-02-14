Арсен Венгер: "Я не один раз отказывал "Реалу". Но эта история закончилась"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что несколько раз отказывался возглавлять "Реал"​, сообщает beIN Sport.

Напомним, что 69-летний французский специалист возглавлял 22 года лондонский клуб. По окончании сезона-2017/2018 покинул пост главного тренера "Арсенала".

– Я не один раз отказывал "Реалу", – сказал Венгер. – Но теперь я должен сказать, что эта история для меня закончилась. Думаю, любой тренер будет заинтересован в работе с "Реалом", ведь это самый большой клуб в мире. Но в "Арсенале" у нас были свои ценности, мы были посреди процесса. Мы перестроили стадион и должны были вернуть деньги, я дал гарантию, что останусь и доволен своим решением, – приводит слова Венгера beIN Sport.

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