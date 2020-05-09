Арсен Венгер: «Все еще переживаю за «Арсенал». Верю, что Артета вернет клубу былые позиции»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о работе Микеля Артеты в качестве наставника «канониров».

— Все еще очень переживаю за «Арсенал», слежу за всеми матчами, — приводит talkSPORT слова Венгера. — Я ведь провел 22 года в команде, это не просто так. Мое сердце все еще с «Арсеналом». Горжусь, что сделал хотя бы небольшой вклад в развитие команды. Верю, что в клубе все еще есть культура игры, которую я привил и за которую меня уважают. Я надеюсь, что Микелю Артете удастся вернуть клубу былые позиции.