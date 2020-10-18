Арсен Венгер: «У Моуринью вечные провокации. Чувствую себя в детском саду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на критику его книги со стороны Жозе Моуринью. Рулевой «Тоттенхэма» обрали внимание, что в новой книге Венгера нет упоминания о нем и предположил, что это связано с тем, что французский специалист ни разу не победил его на футбольном поле.

— Слова Моуринью? Меня они не беспокоят. Это вечные провокации, — цитирует Goal Венгера. — Я чувствую себя с ним будто в детском саду. Но это часть его характера. К тому же он неправ, мы дважды его побеждали, было много ничьих.

И «ты» не побеждает, «ты» участвует в победе. Побеждают «мы». Тренер нужен для того, чтобы максимально использовать возможности команды.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на критику его книго со стороны Жозе Моуринью. Рулевой «Тоттенхэма» обрали внимание, что в новой книге Венгера нет упоминания о нем и предположил, что это связано с тем, что французский специалист ни разу не победил его на футбольном поле.

— Слова Моуринью? Меня они не беспокоят. Это вечные провокации, — цитирует Goal Венгера. — Я чувствую себя с ним будто в детском саду. Но это часть его характера. К тому же он неправ, мы дважды его побеждали, было много ничьих.

И «ты» не побеждает, «ты» участвует в победе. Побеждают «мы». Тренер нужен для того, чтобы максимально использовать возможности команды.