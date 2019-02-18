Арсен Венгер: "У меня была длинная карьера, но моя страсть к спорту осталась прежней"

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выступил на церемонии вручения премии Laureus.

- Прежде всего, я бы хотел поблагодарить организаторов премии Laureus, - сказал Венгер во время церемонии награждения. - Я знаю, насколько фантастическую работу они делают для спорта и насколько она трудна. Также хотел бы поблагодарить всех замечательных людей, которых мне довелось встретить в своей карьере. На мой взгляд, в жизни ты даешь и берешь. Наша работа состоит в том, что ты, как правило, даешь. Мы всегда готовы работать над тем, чтобы добиться наилучшего результата. Cпорт огромен. У меня была длинная карьера, но моя страсть к спорту осталась прежней. Моя страсть к жизни осталась неизменной.

Для меня большая возможность - видеть здесь такое количество спортсменов. Хотел бы поблагодарить вас, во имя спорта, за те непередаваемые эмоции, которые вы дарили нам на протяжении многих лет.

Арсен Венгер был удостоен премии Laureus в номинации "За заслуги". 69-летний француз возглавлял "Арсенал" на протяжении 22 сезонов, с 1996 по 2018 годы. С "канонирами" он три раза выиграл чемпионат Англии, семь Кубков и семь Суперкубков страны, а также, в 2006 году дошел до финала Лиги чемпионов.

Арсен Венгер награжден премией Laureus "За заслуги"