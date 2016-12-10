Арсен Венгер: "У "Арсенала" есть шанс бороться за самые высокие места"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Стоук Сити" в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:1) отметил, что пенальти в ворота "канониров" в начале встречи оказался ударом для команды. Также он отметил, что из-за большого количества игр за короткое время иногда футболистам приходится входить в игровой ритм.

- Когда играешь через каждые несколько дней, то иногда необходимо время, чтобы войти в ритм, что случилось и сегодня, - цитирует BBC Венгера. - Мы получили неудачный пенальти в наши ворота в начале игры, потому что это даже был не фол, на мой взгляд. Я еще не пересматривал момент, но пенальти стал ударом для нас. Психологически было важно сравнять счет до перерыва. Хочется продолжать совершенствоваться. У нас есть шанс бороться за самые высокие места.