Арсен Венгер: «Салах похож на Месси»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с лидером «Барселоны» Лионелем Месси?. Тем не менее, по мнению француза, египтянину стоит прибавлять в командной игре.

— Салах похож на Месси, но ему все еще нужно найти стабильность, как у Лео, — цитирует Bein Sports Венгера. — Считаю египтянина хорошим завершителем атак, но Лео — это готовый продукт. Аргентинец знает, когда бить, а когда отдавать решающий пас. Салах же сегодня немного одержим голами.

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