Арсен Венгер: «Правильно ли я поступил, отказавшись в свое время от «Реала»?»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что иногда жалеет о трех отказах «Реалу».

— «Реал» обращался ко мне три раза, но я постоянно отказывал, — заявил Венгер в интервью BeIn Sports. — В «Арсенале» у меня была вся полнота власти, и я опасался, что в Мадриде не буду настолько счастлив. Это был риск, на который я не пошел. Сегодня я иногда думаю, а правильно ли я поступил, отказавшись от «Реала»? Но прошлого не изменишь.

69-летний Венгер вместе с «Арсеналом» трижды стал чемпионом Англии. Он тренировал команду с 1996 по 2018 год.