Арриго Сакки: «Футбол Клоппа, Гвардьолы и Покеттино похож на мой»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки назвал своих любимых тренеров. По его мнению, Хосеп Гвардьола, Маурисио Покеттино и Юрген Клопп? любят новшества, как и он.

— Гвардьола, Клопп и Покеттино являются моими фаворитами, — цитирует Daily Mail Сакки. — У них всех одинаковая философия, хотя они и очень разные. Их футбол похож на мой. Моя миланская команда вводила новшества, команды Гвардьолы и Клоппа продолжают вводить новшества. Они думают так же, как и я. В Англии сумасшедший, блестящий чемпионат, который переживает золотой век.