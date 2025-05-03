Слот: «Победа в АПЛ, плюс наши болельщики — это отличная приманка для любого игрока»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что после победы команды в АПЛ станет легче привлекать игроков в клуб.

«Главное преимущество в выигрыше чемпионата заключается в том, что раньше, разговаривая с интересующими меня игроками, я всегда твердил им, что наши болельщики очень особенные и выступать за наш клуб — это особенная честь. Хотя, пожалуй, и говорить все это было необязательно. Но после победы, думаю, мне не придется никому говорить об особенности наших болельщиков, и это невероятно. Победа в чемпионате, плюс наши болельщики — это отличная приманка для любого игрока, которого мы хотим пригласить», — приводит слова Слота The Guardian.

«Ливерпуль» в матче 34-го тура чемпионата Англии-2024/25 обыграл «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно выиграл АПЛ. Команда в 20-й раз в истории взяла этот трофей и сравнялась по титулам в чемпионате страны с «Манчестер Юнайтед».