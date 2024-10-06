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Сегодня, 09:15

Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» с 9 победами в 10 первых матчах

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот установил рекорд мерсисайдцев.

46-летний голландец стал первым специалистом в истории клуба, который одержал 9 побед в первых 10 матчах. 5 октября «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 7-го тура АПЛ.

Под руководством Слота команда проиграла лишь однажды — дома «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
7
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
10
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
11
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 1
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 1
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 5 : 3
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 1 : 0
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 3 : 2
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 4 : 1
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 0 : 0
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.10 16:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
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Брайтон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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