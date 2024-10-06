Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» с 9 победами в 10 первых матчах
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот установил рекорд мерсисайдцев.
46-летний голландец стал первым специалистом в истории клуба, который одержал 9 побед в первых 10 матчах. 5 октября «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 7-го тура АПЛ.
Под руководством Слота команда проиграла лишь однажды — дома «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
7
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
10
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
11
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 1
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 1
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|5 : 3
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|1 : 0
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1
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