Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» с 9 победами в 10 первых матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот установил рекорд мерсисайдцев.

46-летний голландец стал первым специалистом в истории клуба, который одержал 9 побед в первых 10 матчах. 5 октября «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 7-го тура АПЛ.

Под руководством Слота команда проиграла лишь однажды — дома «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.