Арне Слот рассказал о цели «Ливерпуля» в стартующем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о задаче команды в новом сезоне.

«Мы должны понимать, что в последние два сезона «Ливерпуль» был довольно далек от «Манчестер Сити» и «Арсенала». Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», — приводит слова Слота Anything Liverpool в соцсетях.

Слот сменил на посту главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, подписав контракт до лета 2027 года.

В 1-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет против «Ипсвич Таун» 17 августа.