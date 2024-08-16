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Сегодня, 08:22

Арне Слот рассказал о цели «Ливерпуля» в стартующем сезоне

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о задаче команды в новом сезоне.

«Мы должны понимать, что в последние два сезона «Ливерпуль» был довольно далек от «Манчестер Сити» и «Арсенала». Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», — приводит слова Слота Anything Liverpool в соцсетях.

Слот сменил на посту главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, подписав контракт до лета 2027 года.

В 1-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет против «Ипсвич Таун» 17 августа.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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