Арне Слот рассказал, как его приняли болельщики «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о болельщиках английского клуба.

«Могу сказать только хорошее. Люди поют твое имя, они действительно добры ко мне. Но в основном так оно и бывает, когда ты становишься главным тренером! Люди всегда добры к тебе, особенно если ты еще не проигрывал! Хотя мы проиграли «Престону». В целом, я думаю, люди были добры ко мне и оказали теплый прием», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Слот сменил на посту главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа, подписав контракт до лета 2027 года.

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет против «Ипсвич Таун» 17 августа.