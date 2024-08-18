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Сегодня, 01:25

Главный тренер «Ливерпуля» Слот недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Ипсвич Таун»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 1-го тура АПЛ с «Ипсвич Таун» (2:0) раскритиковал игру команды в первом тайме. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот в первые 45 минут.

«Я унаследовал очень хорошую команду и очень талантливых игроков, но эти футболисты должны понимать, что в первом тайме они сделали мало чего хорошего. Мы проиграли слишком много дуэлей в первом тайме. Мы не справились с этим. Я не видел, чтобы они боролись за мяч в первом тайме, мы проигрывали почти все длинные забросы. Во втором тайме они были уже настроены, и тогда мы раскрылись, и вы увидели, что мы можем играть в неплохой футбол», — приводит слова Слота ВВС.

В следующем матче «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд» 25 августа, а «Ипсвич Таун» днем ранее встретится в гостях с «Манчестер Сити».

ФК Ипсвич Таун
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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