Главный тренер «Ливерпуля» Слот недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Ипсвич Таун»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 1-го тура АПЛ с «Ипсвич Таун» (2:0) раскритиковал игру команды в первом тайме. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот в первые 45 минут.
«Я унаследовал очень хорошую команду и очень талантливых игроков, но эти футболисты должны понимать, что в первом тайме они сделали мало чего хорошего. Мы проиграли слишком много дуэлей в первом тайме. Мы не справились с этим. Я не видел, чтобы они боролись за мяч в первом тайме, мы проигрывали почти все длинные забросы. Во втором тайме они были уже настроены, и тогда мы раскрылись, и вы увидели, что мы можем играть в неплохой футбол», — приводит слова Слота ВВС.
В следующем матче «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд» 25 августа, а «Ипсвич Таун» днем ранее встретится в гостях с «Манчестер Сити».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|1
|П
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1