Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:39

Арне Слот призвал не жалеть Гвардиолу после семи матчей без побед

Диана Андрющенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что не стоит жалеть его коллегу Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити».

«Вы испытываете симпатию и сочувствие к тренерам, которые оказались в действительно плохом положении. Они либо проиграли много игр, либо оказались на дне лиги, но Пеп выиграл так много всего и много раз все доказал. Вот почему судьба лиги не решается в ноябре. В прошлом сезоне они отставали от «Арсенала» на восемь очков, если не ошибаюсь, в феврале. Никто не должен жалеть Пепа. Может быть, других тренеров, но не Пепа», — цитирует Слота издание ESPN.

1 декабря «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0. «Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками. «Ливерпуль» находится на первой строчке турнирной таблицы АПЛ 34 очками.

Источник: ESPN
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
Читайте также
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слот о матче с «Манчестер Сити»: «Почти идеальная игра»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 3 : 0
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 4 : 0
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 1 : 1
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости