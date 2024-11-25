Арне Слот повторил рекорд АПЛ по скорости достижения 10 побед

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Команда Арне Слота одержала 10 побед в первых 12 матчах сезона чемпионата Англии. Нидерландец повторил достижение Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти, которые в разное время возглавляли «Челси». Результат является рекордным для АПЛ.

«Ливерпуль» (31 очко) остается лидером чемпионата Англии. Отрыв мерсисайдцев от «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, увеличился до 8 очков.