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Сегодня, 13:19

Слот пошутил о 115 обвинениях «Манчестер Сити»: «Может, Салах не ждет их в АПЛ в следующем сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова полузащитника команды Мохамеда Салаха, который после матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) заявил, что эта игра может быть последней для него против «Сити».

«Возможно, Мо знает больше о 115 нарушениях «Сити» и ожидает, что их не будет в АПЛ в следующем сезоне. Но я ожидаю, что они останутся в премьер-лиге. Возможно, я и так много сказал своей шуткой, которая попадет в заголовки. Но, повторяю, это была шутка», — приводит слова Слота Фабрицио Романо.

Гвардиола на эти слова Слота сказал: «Он заявил, что это шутка? Значит это была шутка!»

В феврале 2023 года АПЛ официально обвинила «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; Бернарду Силва, Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне. Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
16
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
17
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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