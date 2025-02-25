Слот — о ситуации с контрактом Салаха: «Надеюсь, он продлит соглашение»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом нападающего клуба Мохамеда Салаха.

«Если Салах будет играть очень хорошо, то станет еще дороже! Если бы он не был так хорош, возможно, мы бы задумались о том, хотим ли мы продлевать с ним контракт. Надеюсь, он продлит соглашение», — приводит слова Слота Фабрицио Романо.

Также тренер отметил уровень игры Салаха.

«Если футболист хочет играть в «Ливерпуле», то он должен быть на уровне Салаха, иначе он почти бесполезен для игры в этом клубе», — добавил Слот.

Контракт 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.