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Слот — о ситуации с контрактом Салаха: «Надеюсь, он продлит соглашение»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом нападающего клуба Мохамеда Салаха.

«Если Салах будет играть очень хорошо, то станет еще дороже! Если бы он не был так хорош, возможно, мы бы задумались о том, хотим ли мы продлевать с ним контракт. Надеюсь, он продлит соглашение», — приводит слова Слота Фабрицио Романо.

Также тренер отметил уровень игры Салаха.

«Если футболист хочет играть в «Ливерпуле», то он должен быть на уровне Салаха, иначе он почти бесполезен для игры в этом клубе», — добавил Слот.

Контракт 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
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Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
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5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
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 Челси 5 2 1 2 10-12 7
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16
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10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
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