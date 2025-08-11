Слот — после поражения в Суперкубке Англии: «Не думаю, что мы так уж много пропустили, всего два мяча»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 2:3).

«Мы заменили четырех игроков, и иногда нужно время, чтобы адаптироваться в атаке или обороне. В матче с «Атлетиком» мы не реализовали ни одного голевого момента с игры, только два стандарта. Не думаю, что мы так уж много пропустили сегодня, всего два мяча. Может быть, я что-то забыл. Мне показалось, что [второй] гол стал для них вторым крупным шансом в игре. Возможно, в обороне нужно немного перестроиться.

После двух лет без изменений мы заработали много денег, и я думаю, что это хороший момент для того, чтобы вдохнуть новую энергию. Мы потеряли четырех игроков стартового состава и тех, кто много играл за нас.

Некоторые хотели уйти, как было с Александром-Арнолдом. В результате нам пришлось привлекать игроков, что мы и сделали. Мы должны быть уверены, что готовы», — цитирует 46-летнего нидерландского специалиста AP.

В матче первого тура АПЛ в сезоне-2025/26 «Ливерпуль» примет «Борнмут». Игра пройдет 15 августа.