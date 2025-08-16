Слот: «Я чувствовал то же самое, что и Салах, хотя и не плакал»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Борнмутом» (4:2) в 1-м туре АПЛ объяснил, почему нападающий Мохамед Салах не сдержал слез.

«Думаю, после игры Мо почувствовал, насколько этот момент было особенным, и, вероятно, он испытал те же эмоции. Мы также чувствуем, какое горе семья Диогу все еще испытывает. Возможно, эти смешанные чувства и привели Мо к эмоциональному отклику, и, думаю, я чувствовал то же самое, хотя и не плакал», — цитирует официальный сайт клуба Слота.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в ДТП в Испании. Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.