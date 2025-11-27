Слот: «Я не переживаю за свое будущее в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что не беспокоится по поводу своего будущего.

«Нет, я не переживаю. Я сосредоточен на других вещах, а не на переживаниях за свое положение в клубе. Мне нужно работать лучше», — приводит NBC Sport слова Слота.

«Ливерпуль» с 9 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В АПЛ команда идет на 11-й строчке — 18 очков в 12 играх.