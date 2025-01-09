Слот: «Решение, которое принял судья, оказало большое влияние на результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Решение, которое принял судья (по поводу второй желтой карточки Бергвалля), оказало большое влияние на результат сегодня вечером, но я не могу много говорить об этом. Четвертый арбитр рассказал мне, почему он не считает, что это был фол на вторую желтую карточку, и он, вероятно, услышал это от главного судьи. Арбитр не остановил контратаку, но каждый тренер сказал бы, что предпочел вторую желтую сопернику, чем контратаку.

Мы ненавидим проигрывать, но позитив в том, что лучше проиграть, когда есть ответный матч. Сегодя мне игра с нашей стороны понравилась немного больше, чем в воскресенье, но это совершенно другая игра. Я согласен, что мы провели одну из лучших, возможно, лучшую, две недели назад против «Тоттенхэма». Сегодняшняя игра была определенно достаточно хороша, чтобы добиться результата», — цитирует BBC Слота.