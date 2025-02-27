Слот — о чемпионской гонке в АПЛ: «Впереди еще долгий путь, десять игр»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Да, мне понравилось то, что я увидел, хотя есть вещи, которые мы можем улучшить. Мы сыграли действительно хорошо, не только игроки, которые вышли в стартовом составе, но и те, кто вошел в игру со скамейки.

Впереди еще долгий путь, десять игр. В марте мы сыграем только один матч в АПЛ, а затем, конечно, финал кубка и международный перерыв, а также две важные игры против «ПСЖ», поэтому мы не сосредоточены на долгосрочной перспективе. Я знаю, и игроки знают, насколько сложной будет игра в Лиге чемпионов, — они в такой же форме, как и мы, почти не проигрывают. Это будет сложной задачей для обеих команд», — цитирует BBC Слота.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице.