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Слот — о чемпионской гонке в АПЛ: «Впереди еще долгий путь, десять игр»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Да, мне понравилось то, что я увидел, хотя есть вещи, которые мы можем улучшить. Мы сыграли действительно хорошо, не только игроки, которые вышли в стартовом составе, но и те, кто вошел в игру со скамейки.

Впереди еще долгий путь, десять игр. В марте мы сыграем только один матч в АПЛ, а затем, конечно, финал кубка и международный перерыв, а также две важные игры против «ПСЖ», поэтому мы не сосредоточены на долгосрочной перспективе. Я знаю, и игроки знают, насколько сложной будет игра в Лиге чемпионов, — они в такой же форме, как и мы, почти не проигрывают. Это будет сложной задачей для обеих команд», — цитирует BBC Слота.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице.

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Арне Слот
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

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 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
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Жоао Педро

Челси

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П
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Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
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Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
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Манчестер Сити

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Аксель Дисаси
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