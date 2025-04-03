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3 апреля, 01:25

Слот: «Эвертон» — очень сложная команда из-за их стиля игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Эвертон» — очень-очень сложная команда из-за их стиля игры. Это не только для нас, но и для всех команд, потому что они не проигрывали девять матчей. Это сильная команда с очень хорошим тренером, который вернул «ирисок» к жизни. Против них трудно играть. Но мои парни проявили характер. Я думаю, мы создали больше, чем в выездной игре, и в итоге забили хороший гол и сохранили ворота в неприкосновенности.

Мне гораздо больше понравилось то, что я увидел здесь, чем в выездной игре. Чувствовал, что мы были близки к голу, но они почти никогда не пропускают или не дают создать моменты. У «Эвертона» есть игроки, которые хорошо блокируют удары.

Чемпионская гонка? «Эвертон» показал нам, как трудно набирать очки и побеждать. Нам пришлось очень упорно бороться за это», — цитирует BBC Слота.

Кертис Джонс и&nbsp;Диогу Жота после гола.«Ливерпуль» выиграл дерби, «Интер» не может справиться с «Миланом», «ПСЖ» в финале Кубка сыграет с «Реймсом»

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
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«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» благодаря голу Жоты

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
15
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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