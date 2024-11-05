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Слот: «Не обсуждал с Салахом продление контракта»

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о контракте нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Срок действия его [Салаха] контракта с клубом истекает в конце сезона. Я не говорил с ним об этом. Мы сосредоточены на играх», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Слота на своей странице в соцсети.

32-летний египтянин присоединился к «Ливерпулю» в июле 2017 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 гола.

В этом сезоне Салах забил девять голов и отдал семь результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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Маунт вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 4 : 1
3.11 19:30
МЮ – Челси
 1 : 1
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 2 : 1
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Крис Вуд

Ноттингем Форест

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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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Вильям Салиба

Вильям Салиба

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Джек Стивенс

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