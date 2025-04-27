Слот — о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это трудно выразить словами»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал чемпионство команды в АПЛ после победы над «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура чемпионата Англии (5:1).

«Это трудно выразить словами. Вы можете почувствовать, насколько важно было для болельщиков быть здесь. Мы умеем отыгрываться и всегда находим способ победить. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня. Нашей главной целью было выиграть этот матч, абсолютно все, кто причастен этой игре чувствовали давление, связанное с необходимостью набрать очки. На протяжении всего сезона мы были на вершине турнирной таблицы, но вы также знаете, насколько сложна АПЛ. При этом мы все время продолжали верить, что сможем победить», — цитирует Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» завоевал титул в 20-й раз в истории и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Юнайтед».