Арнаутович перешел в "Шанхай" за 23 миллиона фунтов

Нападающий Марко Арнаутович перешел из "Вест Хэма" в "Шанхай", cообщает официальный сайт лондонского клуба. По информации SquawkaNews, трансфер обошелся в 23 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее английский клуб отказывался отпускать нападающего в Китай за 22 миллиона евро несмотря на просьбы игрока. Контракт футболиста с "Шанхаем" будет действовать до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.
30-летний Арнаутович забил за "Вест Хэм" 22 гола в 65 матчах и сделал 12 голевых передач.
DONE DEAL: West Ham have confirmed Marko Arnautovic has joined Shanghai SIPG for a reported fee of £23m. pic.twitter.com/xwZRyYy0rE– Squawka News (@SquawkaNews) July 8, 2019
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