Арнаутович перешел в "Шанхай" за 23 миллиона фунтов

Нападающий Марко Арнаутович перешел из "Вест Хэма" в "Шанхай", cообщает официальный сайт лондонского клуба. По информации SquawkaNews, трансфер обошелся в 23 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее английский клуб отказывался отпускать нападающего в Китай за 22 миллиона евро несмотря на просьбы игрока. Контракт футболиста с "Шанхаем" будет действовать до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

30-летний Арнаутович забил за "Вест Хэм" 22 гола в 65 матчах и сделал 12 голевых передач.