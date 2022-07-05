Арестованный по подозрению в изнасиловании игрок АПЛ выпущен под залог

Футболист клуба АПЛ, которую накануне был арестован по подозрению в изнасиловании, был отпущен под залог, сообщает BBC.

Правоохранительные органы допросили его в связи с обвинениями в еще двух эпизодах изнасилования — теперь уже другой девушки. Указанные случаи датируются апрелем и июнем 2021 года.

После этого 29-летнего мужчину, за которого был внесен залог, выпустили до августа. Полиция продолжает расследование этого дела.

Арест игрока национальной сборной состоялся 4 июля в Северном Лондон. По данным СМИ, имя игрока пока не называется в интересах следствия.