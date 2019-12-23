Арестован фанат «Челси». Его обвиняет в расизме по отношению к Сон Хын Мину

Во время матча 18-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:0) был арестован фанат «синих», сообщает Sky Sports.

Он оскорблял нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на расовой почве. Сам кореец не был в курсе этого инцидента, однако фанаты «Челси», которые слышали оскорбления в адрес Сона, сообщили об этом полиции.

Всего во время матча были арестованы 6 человек, но только один из них — из-за проявлений расизма в отношении Сона. Однако остается неясным, было ли выдвинуто обвинение в адрес болельщика «Челси».

Лондонское дерби прерывали из-за расистских оскорблений в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера. По этому делу ведется расследование.