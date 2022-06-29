Ареола прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Вест Хэм»
Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола прокомментировал переход в лондонский клуб на постоянной основе. В прошлом сезоне он играл за «молотобойцев» на правах аренды из «ПСЖ».
«Я чувствую себя хорошо, счастлив подписать контракт и рад остаться здесь. Не могу дождаться, когда вновь буду тренироваться. Главное, что в прошлом сезоне я почувствовал любовь болельщиков. Для меня действительно важно чувствовать, что меня любят. Знаю, что должен делать свою работу, чтобы они были счастливы. Атмосфера прошлого сезона была отличной, поэтому я просто хотел сделать все, чтобы остаться здесь.
Чувствую себя в «Вест Хэме» комфортно. Хочу чувствовать, что команда как моя вторая семья. Очевидно, что мы здесь каждый день, и мы проводим много времени вместе, поэтому мне должно быть комфортно со всеми, а им со мной», — приводит пресс-служба клуба слова Ареола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -