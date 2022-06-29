Ареола прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Вест Хэм»

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола прокомментировал переход в лондонский клуб на постоянной основе. В прошлом сезоне он играл за «молотобойцев» на правах аренды из «ПСЖ».

«Я чувствую себя хорошо, счастлив подписать контракт и рад остаться здесь. Не могу дождаться, когда вновь буду тренироваться. Главное, что в прошлом сезоне я почувствовал любовь болельщиков. Для меня действительно важно чувствовать, что меня любят. Знаю, что должен делать свою работу, чтобы они были счастливы. Атмосфера прошлого сезона была отличной, поэтому я просто хотел сделать все, чтобы остаться здесь.

Чувствую себя в «Вест Хэме» комфортно. Хочу чувствовать, что команда как моя вторая семья. Очевидно, что мы здесь каждый день, и мы проводим много времени вместе, поэтому мне должно быть комфортно со всеми, а им со мной», — приводит пресс-служба клуба слова Ареола.