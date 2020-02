Арбитр отменил два гола «Челси» после использования системы ВАР

«Челси» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграл «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор отменил два гола лондонцев после использования системы ВАР.

На 56-й минуте защитник «Челси» Курт Зума отличился после нарушения правил.

На 77-й минуте Оливье Жиру забил из офсайда.

I can understand people complaining about the Maguire no red card decision and the Zouma disallowed goal but the Giroud one was clearly offside pic.twitter.com/3M0eNRVvS3