Арбитр Николаев положительно оценил идею АПЛ о создании аккаунта для объяснения судейских решений

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал нововведение в АПЛ о создании аккаунта в одной из соцсетей, с помощью которого будут объясняться судейские решения.

«После любого нововведения должно пройти время, чтобы говорить о том, насколько оно работает и имеет право на жизнь. Это всегда в какой-то мере эксперимент. Если говорить о судьях в данной ситуации, то им это нововведение вряд ли чем-то поможет, и они будут работать в том же режиме, что и раньше. А вот болельщикам данное нововведение будет очень интересно. Потому что всегда интересно узнать, как принимаются спорные решения. Вообще это очень интересная идея, но все равно нужно время, чтобы понять, насколько она приживется», — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев оценил возможность введения данного правила в РПЛ.

«В любом случае РФС не стоит на месте и хочет развиваться в ногу со временем, поэтому в союзе будут пристально наблюдать за тем, как это будет работать в Англии и насколько это будет эффективно. Если данное нововведение и в правду будет интересно и добавит внимания со стороны болельщиков, то и нас могут запустить такой эксперимент», — добавил Николаев.

Эксперты разъяснят действия как судей, так и их видеоассистентов (ВАР и АВАР). Кроме того, будут даваться комментарии относительно использования тех или иных технологий при вынесении вердиктов. Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ рассчитывает найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.

Денис Сафронов