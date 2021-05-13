АПЛ заключила новый контракт с национальными вещателями на сумму в 5 миллиардов фунтов

Английская премьер-лига продлила соглашение с национальными телевещателями, сообщает The Athletic.

Новое соглашение с компаниями Sky, BT, Amazon и BBC будет действовать с 2022 по 2025 год. Сообщается, что вещатели заплатили 5 миллионов фунтов за права на трансляцию матчей АПЛ. Компании смогут показывать по 200 матчей турнира в сезон.

Прежний контракт АПЛ с телевещателями был рассчитан на срок с 2019 по 2022 год.