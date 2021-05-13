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АПЛ заключила новый контракт с национальными вещателями на сумму в 5 миллиардов фунтов

14:35

Английская премьер-лига продлила соглашение с национальными телевещателями, сообщает The Athletic.

Новое соглашение с компаниями Sky, BT, Amazon и BBC будет действовать с 2022 по 2025 год. Сообщается, что вещатели заплатили 5 миллионов фунтов за права на трансляцию матчей АПЛ. Компании смогут показывать по 200 матчей турнира в сезон.

Прежний контракт АПЛ с телевещателями был рассчитан на срок с 2019 по 2022 год.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/premier-league-tv-rights-deal/nzHhPDZGYa8u

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