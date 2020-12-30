АПЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом: в лиге уверены, что сезон продолжится

Руководство Английской премьер-лиги выступило с заявлением по поводу матча между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом». Игра будет перенесена из-за заражений коронавирусом у «дачников». При этом в АПЛ заявили, что не намерены откладывать сезон из-за участившихся случаев заражения.

«Матч между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», который должен был состояться сегодня в 18.00, был отложен после заседания совета премьер-лиги, которое состоится сегодня днем.

«Фулхэм» обратился в правление премьер-лиги с просьбой изменить время проведения матча после значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19, а также появления у ряда игроков симптомов заболевания сегодня, — говорится в заявлении АПЛ. — Совет премьер-лиги проконсультировался со своими медицинскими консультантами, решение отложить игру было принято в качестве меры предосторожности и с учетом здоровья игроков и персонала в качестве приоритета. Группа будет немедленно протестирована повторно.

Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам COVID-19 и может продолжать проводить свои матчи по расписанию.

Лига желает людям с COVID-19 безопасного и скорейшего выздоровления и в нужное время проведет перенесенный матч между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом».