АПЛ выделит 125 миллионов фунтов на поддержку клубов

Английская премьер-лига приняла решение выделить 125 миллионов фунтов стерлингов, которые пойдут на поддержание британских клубов. Такое решение вызвано сложны финансовым положением некоторых команд в условиях пандемии коронавируса, сообщает Goal.com.

Ранее АПЛ сообщила, что текущий сезон не возобновится в начале мая. Сезон-2019/20 будет доигран только тогда, когда это будет безопасно и уместно, говорится в заявлении. Чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.