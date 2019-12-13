АПЛ вспомнила гол Аршавина в ворота «Ливерпуля»
19:41
13 декабря исполняется 10 лет матчу чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Встреча 2009 года закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лондона.
Решающий мяч забил российский нападающий Андрей Аршавин.
Andrey Arshavin just loved playing at Anfield...#OnThisDay @Arsenal pic.twitter.com/PyZp4g93CH— Premier League (@premierleague) December 13, 2019
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