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АПЛ вспомнила гол Аршавина в ворота «Ливерпуля»

19:41
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13 декабря исполняется 10 лет матчу чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Встреча 2009 года закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лондона.

Решающий мяч забил российский нападающий Андрей Аршавин.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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