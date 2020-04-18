Турнир в английской премьер-лиге может быть возобновлен не ранее июня, сообщает The Guardian.

Сообщается, что клубы премьер-лиги обсудили возможные варианты продолжения чемпионата. В частности, обсуждалась возможность возобновить сезон 13-14 июня. Ранее УЕФА обратился к национальным ассоциациям, чтобы они завершили сезон до августа, позволив провести в этом месяце оставшиеся матчи еврокубков. Планируется, что матчи премьер-лиги будут проходить без зрителей, хотя не исключается и ограниченный доступ болельщиков.

При оптимальном варианте клубы смогут тренироваться с 10 или 14 мая и успеют подготовиться к возобновлению сезона. Также указано, что при худшем сценарии, если пандемия коронавируса не пойдет на спад, игры могут возобновиться в октябре. В премьер-лиге рассматривают и такой вариант.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.