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АПЛ в сентябре рассмотрит нарушения «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Независимая комиссия чемпионата Англии в сентябре проведет слушания о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», сообщает Times. Ранее заседание было запланировано на ноябрь.

По данным источника, слушания начнутся в середине-конце сентября. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.

В июне 2024 года сообщалось, что основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения «Ман Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела начнется осенью 2024 года.
ФК Манчестер Сити
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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