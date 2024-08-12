АПЛ в сентябре рассмотрит нарушения «Манчестер Сити»

Независимая комиссия чемпионата Англии в сентябре проведет слушания о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», сообщает Times. Ранее заседание было запланировано на ноябрь.

По данным источника, слушания начнутся в середине-конце сентября. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.

В июне 2024 года сообщалось, что основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения «Ман Сити».