АПЛ сообщила о двух новых случаях заражения коронавирусом

Два представителя клубов английской премьер-лиги сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sky Sports 8 февраля. Источник не уточняет, какие клубы они представляют.

Серия тестирования проходила с 1 по 7 февраля. Всего было сделано 2970 тестов среди игроков и работников клубов. В итоге у двух из них обнаружили COVID-19. Они отправились на самоизоляцию, которая продлится 10 дней.