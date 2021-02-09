Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

АПЛ сообщила о двух новых случаях заражения коронавирусом

01:40
Теги:

Два представителя клубов английской премьер-лиги сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sky Sports 8 февраля. Источник не уточняет, какие клубы они представляют.

Серия тестирования проходила с 1 по 7 февраля. Всего было сделано 2970 тестов среди игроков и работников клубов. В итоге у двух из них обнаружили COVID-19. Они отправились на самоизоляцию, которая продлится 10 дней.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир