АПЛ разрешила клубам проводить командные тренировки

Клубам английской премьер-лиги разрешено проводить контактные тренировки. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Команды теперь могут тренироваться в группе и вступать в единоборства, ограничивая любые тесные контакты, которые не являются необходимыми», — говорится в заявлении АПЛ.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so



Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4 — Premier League (@premierleague) May 27, 2020

Сообщается, что акционеры клубов АПЛ единогласно проголосовали за такое решение. Игроки и работники клубов будут проходить тестирование на COVID-19 два раза в неделю. При этом указано, что работа по возобновлению сезона продолжается, но его дата пока неизвестна.

Ранее футболисты могли тренировать индивидуально или в небольших группах. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.