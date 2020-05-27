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АПЛ разрешила клубам проводить командные тренировки

14:21
АПЛ.
АПЛ.
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Клубам английской премьер-лиги разрешено проводить контактные тренировки. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Команды теперь могут тренироваться в группе и вступать в единоборства, ограничивая любые тесные контакты, которые не являются необходимыми», — говорится в заявлении АПЛ.

Сообщается, что акционеры клубов АПЛ единогласно проголосовали за такое решение. Игроки и работники клубов будут проходить тестирование на COVID-19 два раза в неделю. При этом указано, что работа по возобновлению сезона продолжается, но его дата пока неизвестна.

Ранее футболисты могли тренировать индивидуально или в небольших группах. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

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