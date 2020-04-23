АПЛ рассматривает вариант бесплатных трансляций матчей при пустых трибунах
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Руководство Английской премьер-лиги рассматривает вариант бесплатных трансляций матчей чемпионата, если они пройдут при пустых трибунах, сообщает The Telegraph со ссылкой на министра цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливера Доудена.
— Я поднимал данный вопрос. Я говорил руководству лиги на эту тему. Это не означает, что бесплатными должны быть все трансляции, можно рассмотреть разные варианты, — сказал Доуден.
Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса.
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