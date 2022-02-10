АПЛ получит 5,3 миллиарда фунтов от иностранных вещателей за три сезона

АПЛ получит 5,3 миллиарда фунтов от продажи ТВ-прав за рубеж

АПЛ получит от иностранных вещателей 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения нового контракта, сообщает Associated Press 10 февраля.

По нынешнему соглашению, срок действия которого истекает в конце сезона-2021/22, премьер-лига получила от продажи ТВ-прав за рубеж 4,1 миллиарда фунтов за трехлетний цикл.

Отмечается, что впервые за 30 лет доходы лиги от иностранных вещателей превысят выплаты от английских компания.

Напомним, что АПЛ продала ТВ-права внутри страны на трехлетний цикл, заканчивающийся в 2025 году, за 5,1 миллиарда фунтов.