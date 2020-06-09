АПЛ поддержит игроков, которые хотят выразить солидарность в борьбе с расизмом

В английской премьер-лиге обещают поддержать футболистов, которые решат встать на одно колено перед началом игр, когда сезон в АПЛ возобновится. Об этом сообщает Sky Sports. Люди, встающие на одно колено, показывают свой протест против расизма. Ранее из-за смерти афроамериканца Джоржда Флойда в результате действий полицейского в США начались массовые протесты против расовой дискриминации.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний мужчина скончался, что вызвало акции протеста в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста. В знак солидарности многие участники митингов и сами полицейские встают на колено. Такая же акция была проведена, в частности, перед матчами 30-го тура бундеслиги.