АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» из-за возможного участия лондонцев в финале Лиги Европы
Матч между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» в 37-м туре АПЛ перенесен, сообщается на официальном сайте лондонцев.
Теперь матч стартует 16 мая в 21.30 по московскому времени. Ранее игра была назначена на 18 мая, но «шпоры» запросили у лиги перенос встречи из-за возможного участия в финале Лиги Европы, который пройдет 21 мая.
1 мая лондонцы дома победили «Буде-Глимт» (3:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится в четверг, 8 мая. Начало — в 22.00 мск.
Новости