АПЛ отреагировала на план «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформе лиги

Английская лига отреагировала на информацию о том, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают план, предусматривающий несколько реформ АПЛ. Проект под названием «Большая картина» предполагает уменьшение количества команд до 18. Также планируется упразднить Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

На своем официальном сайте АПЛ выразила свое нежелание принимать различные предложения, отметив, что «ряд конкретных предложений в опубликованном сегодня плане может оказать разрушительное воздействие на всю лигу».

The Premier League urges football's stakeholders to work together for the good of the game



Statement: https://t.co/07F9hVHoR8 pic.twitter.com/l8WeHtIt9x — Premier League (@premierleague) October 11, 2020

При этом лига не исключила возможности дискуссии по различным вопросам.