АПЛ отказала «Манчестер Сити» в переносе матчей после клубного чемпионата мира

АПЛ отклонила просьбу «Манчестер Сити» о переносе игр сезона-2025/26 после клубного чемпионата мира, сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«АПЛ не позволила нам отложить первые две игры для восстановления, — цитирует Reuters Гвардиолу. — Огромное им спасибо. Я не знаю, сыграем ли мы больше матчей, чем в сезоне, когда мы выиграли требл».

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.