Роналду не попал в список претендентов на звание лучшего игрока года АПЛ

Английская премьер-лига на своем сайте опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022.

В нем не оказалось нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в списке лучших бомбардиров турнира идет на третьем месте в этом сезоне. В 30 матчах он забил 18 голов и отдал 3 передачи.

В список претендентов попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»); Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»); Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»); Букайо Сака («Арсенал Лондон»).

Лучший игрок определится через голосование болельщиков, футбольных экспертов и капитанов клубов АПЛ.