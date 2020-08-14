АПЛ опубликовала проект календаря на сезон-2020/21

Английская премьер-лига опубликовала проект календаря на сезон-2020/21.

Чемпионат Англии-2020/21 стартует 12 сентября, последний тур состоится 23 мая. Подробное расписание всех 380 матчей сезона будет опубликовано не позднее 21 августа.

BBC сообщает, что лига отказалась от зимней паузы в предстоящем сезоне из-за повышенной плотности календаря, связанной с пандемией коронавируса. Сезон продлится на 5 недель короче прежнего из-за позднего окончания сезона-2019/20.