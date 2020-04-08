АПЛ опровергла слова спортивного директора «Удинезе» о том, что сезон в Англии завершат досрочно

Английская премьер-лига опровергла информацию спортивного директора «Удинезе» Пьерпаоло Марино о том, что сезон-2019/20 в Англии будет завершен досрочно.

Ранее Марино заявил изданию Sport Italia, что АПЛ собирается последовать примеру Федерации футбола Бельгии и объявить о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Издание The Independent, обратившееся за комментарием к руководству чемпионата Англии, получило ответ официального представителя лиги, в котором сообщается, что в АПЛ, как и ранее, намерены доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, а информация Пьерпаоло Марино не соответствует действительности.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.