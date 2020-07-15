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АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна

13:58

Трансферное окно в английской премьер-лиге продлится 10 недель, сообщает пресс-служба турнира.

В заявлении говорится, что клубы согласовали открытие трансферного окна 27 июля — на следующий день после завершения сезона-2019/20. Окно для международных сделок будет закрыто 5 октября. Дополнительно сообщается, что до 16 октября клубы АПЛ смогут осуществлять сделки и аренды с командами Английской футбольной лиги: чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.

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