АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна
13:58
Трансферное окно в английской премьер-лиге продлится 10 недель, сообщает пресс-служба турнира.
В заявлении говорится, что клубы согласовали открытие трансферного окна 27 июля — на следующий день после завершения сезона-2019/20. Окно для международных сделок будет закрыто 5 октября. Дополнительно сообщается, что до 16 октября клубы АПЛ смогут осуществлять сделки и аренды с командами Английской футбольной лиги: чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.
Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window— Premier League (@premierleague) July 15, 2020
The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October
Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...