АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна

Трансферное окно в английской премьер-лиге продлится 10 недель, сообщает пресс-служба турнира.

В заявлении говорится, что клубы согласовали открытие трансферного окна 27 июля — на следующий день после завершения сезона-2019/20. Окно для международных сделок будет закрыто 5 октября. Дополнительно сообщается, что до 16 октября клубы АПЛ смогут осуществлять сделки и аренды с командами Английской футбольной лиги: чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.