АПЛ не планирует приостанавливать сезон из-за вспышки коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с заявлением на официальном сайте в связи со вспышках коронавируса в нескольких командах.

В нем руководство лиги отмечает, что в АПЛ по-прежнему намерены продолжить сезон и не брать паузу.

«АПЛ не обсуждала вариант с паузой в сезоне. Мы по-прежнему доверяем своим протоколам covid-19, позволяющим проводить матчи по расписанию, и эти протоколы по-прежнему пользуются полной поддержкой правительства. Поскольку здоровье футболистов и персонала является приоритетом, лига также полностью поддерживает выполнение клубами всех правил и соблюдения протоколов», — написано в обращении пресс-службы АПЛ.

30 декабря матч 16-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» был перенесен на неопределенный срок из-за зафиксированных случаев коронавируса в составе «дачников».

Ранее в «Манчестер Сити» семь членов клуба сдали положительные тесты на covid-19.